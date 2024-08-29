Aydın'da 19 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 19 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Aydın\'da 19 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 19 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

29.08.2024 13:29
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Aydın'ın Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen ile 2 organizatör jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Didim ilçesinde deniz kenarında 19 düzensiz göçmen ile 2 organizatör deniz kenarında 150 hp tekne motorunun takılı bulunduğu zodyak bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yakalanan S.M ve A.O. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 19 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

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