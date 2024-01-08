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Aydın'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 214 operasyonda, PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalar sonucunda 222 terör şüphelisi yakalandı. Tutuklanan 31 şahıs cezaevine gönderilirken, 151 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın\'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı
08.01.2024 - 10:04,
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Aydın'da 2023 yılı içerisinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 214 operasyonda 222 terör şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılında il genelinde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından 1 yılda terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 214 operasyonda 222 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si PKK/KCK, 15'i FETÖ, 4'ü TKP/ML olmak üzere toplam 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yakalanan 151 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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