Aydın'da 21 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 21 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalandı

Aydın\'da 21 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 6-13 Mart tarihleri arasında uyuşturucu konularıyla ilgili 21 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

14.03.2024 09:14  Güncelleme: 09:14
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 6-13 Mart tarihleri arasında 21 şüpheli şahıs uyuşturucu konuları ile ilgili yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-13 Mart 2024 tarihleri arasında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 21 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika

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