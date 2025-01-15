Aydın'da 220 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 220 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Aydın\'da 220 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

KOM ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik operasyonda 220 litre etil alkol confiscated.

15.01.2025 18:54
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 220 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli araç Ata Mahallesi Jandarma Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 220 litre etil alkol ele geçirildi. Araçta bulunan F.B. ve S.C. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sahte İçki, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 220 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 220 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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