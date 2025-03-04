Aydın'da 24 Saatte 2 Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Aydın'da 24 Saatte 2 Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Aydın\'da 24 Saatte 2 Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Didim ilçesinde yaşanan iki farklı yangında, evlerde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangınlardan ilki 3 Mart'ta, diğeri ise 4 Mart'ta yaşandı.

04.03.2025 14:30  Güncelleme: 14:33
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Aydın'ın Didim ilçesinde 24 saat içerisinde meydana gelen 2 ev yangını panikletirken, yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

Yangınlardan ilki 3 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise 4 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinde Çamlık Mahallesi 526 sokaktaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı izolasyonu yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Her iki yangında da ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, meydana gelen ilk yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ikinci yangında da çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Didim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 24 Saatte 2 Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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