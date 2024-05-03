Aydın\'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri 4 Aranan Şahsı Yakaladı ve 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

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Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde yaptıkları çalışmalarda 4 aranan şahsı yakalarken, 9 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Cinayet Büro Amirliğince son günlerde yapılan uygulamalarda aralarında uyuşturucu hırsızlık ve dolandırıcılık suçlularının da bulunduğu 4 aranan şahıs yakalandı. 14 şahıstan ise değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 53 adet fişek ve 1 adet kesici delici alet ele geçirilirken, 1 adet çalıntı araç yakalandı. - AYDIN