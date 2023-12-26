Aydın\'da 5 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan 5 şahsın uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Çine, Germencik, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında durumlarından şüphelenilen S.A., E.K., N.A., İ.E., A.D. ve Ş.T. durduruldu. Durdurulan şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN