Aydın'da 500 Kilo Hayvan Yemi Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 500 Kilo Hayvan Yemi Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da 500 Kilo Hayvan Yemi Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ahırdan 500 kilo hayvan yemi çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu şüpheli yakalandı ve hırsızlıkta kullanılan araç trafikten men edildi.

29.08.2024 13:30
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 500 kilo hayvan yeminin çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin detaylı araştırması sonucu aynı gün yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sahsa ait ahırdan yaklaşık 500 kilogram hayvan yemi çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu yemlerin İ.T. (28) isimli şüpheli tarafından çalındığı ve A.İ. isimli şahsa satıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi aynı gün yakaladı. Hırsızlık olayında kullanılan araç trafikten men edilerek sürücüye 39 bin 67 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan İ.T. isimli şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 500 Kilo Hayvan Yemi Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 500 Kilo Hayvan Yemi Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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