Aydın\'da 51 Yaşındaki Kadın Yatakta Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 51 yaşındaki Gülşen Durmuş, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1647 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ve kızıyla birlikte yaşayan Gülşen Durmuş (51) sabah uyanmadı. Kızını uyandırmak için odaya giren anne, uzun uğraşların sonunda kızını uyandıramadı. Annenin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri de eve gelirken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre şeker hastası olan Durmuş'un ani ölümü, yakınları yasa boğarken, kızını uyandıramayan annenin gözyaşları ise yürek burktu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN