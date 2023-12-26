Aydın\'da 7 bin 696 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da asayiş şube ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 2023 yılı içerisinde çeşitli suçlardan aranan toplam 7 bin 696 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri birçok operasyonda çeşitli suçlardan aranan toplam 7 bin 696 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Aralarında hırsızlık suçundan 52 yıl hapis cezası ile aranan M.K., yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 28 yıl ceza ile aranan C.G. ve kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan S.K.'nın da olduğu 20 yıl ve üstü 11 şahıs, 15 yıl ve üstü 14 şahıs, 10 yıl ve üstü 34 şahıs olmak üzere aranan şahıslar yakalanırken bunlardan 602 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Aranan Şahıslar Büro Amirliği olarak 2023 yılında 10 yıl ve üstü ceza ile aranan toplam 59 şahıs yakalanırken, bu sayı ile 10 yıl ve üstü yakalanan şahıs sayısı bakımından Aydın tarihinin en yüksek yakalama sayısına ulaşıldı. - AYDIN