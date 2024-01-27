Aydın\'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A., 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.I., Sahte Kredi Kartı Kullanma suçundan 2 dosyası bulunan ve 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.K., Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A., Yağma, Kasten Yaralama, 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçlarından aranan O.E., Dolandırıcılık suçundan aranan R.T. ve Dolandırıcılık suçundan aranan G.D. isimli toplam 7 şüpheli yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, O.E. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı, R.T. ve G.D. isimli 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli mercilerce serbest bırakıldı. - AYDIN