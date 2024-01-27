 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hüküm giyerken, 1'i tutuklandı ve 2'si serbest bırakıldı.

Aydın\'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı
27.01.2024 - 10:41,
Abone Ol

Aydın'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A., 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.I., Sahte Kredi Kartı Kullanma suçundan 2 dosyası bulunan ve 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.K., Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A., Yağma, Kasten Yaralama, 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçlarından aranan O.E., Dolandırıcılık suçundan aranan R.T. ve Dolandırıcılık suçundan aranan G.D. isimli toplam 7 şüpheli yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, O.E. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı, R.T. ve G.D. isimli 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli mercilerce serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Didim, Aydın, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransız Şarap Üreticileri İthalata Karşı Eylem Yaptı
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:45:10. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement