Aydın'da 7 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 7 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi

Aydın\'da 7 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi

İncirliova'da 2 milyon 130 bin TL değerinde tağşiş yağ ele geçirildi, bir şüpheliye ceza kesildi.

23.12.2024 11:28
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri 2 milyon 130 bin TL olan 7 ton tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca tağşiş yağ imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinde ruhsatsız depodan tağşiş yağları doğu illerine gönderilmek amacıyla araca yüklenildiği esnada yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 130 bin TL olan teneke ve plastiklere doldurulmuş satışa hazır 7 bin 100 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince bir şüpheliye 670 bin TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 7 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika

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