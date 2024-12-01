Aydın\'da 7 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Çine ve Didim ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Çine ve Didim İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalarda G.S., G.A., A.K., D.A., R.T., E.P. ve T.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Çine ilçesinde yakalanan T.K. isimli şüpheli şahıs ile birlikte uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN