Aydın\'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN