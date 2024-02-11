Aydın'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan aranan G.G. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Aydın, Çine, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement