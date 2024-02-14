Aydın'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın\'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan B.E.Ş. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından aranan şahıs, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

14.02.2024 10:00
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmada "Uyuşturucu (2 Dosya), Konut Dokunulmazlığını İhlal, Hırsızlık, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet " suçları olmak üzere toplam 5 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.Ş. isimli şahıs Nazilli'de yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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