Aydın\'da 9 ayrı suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 9 ayrı suçtan 7 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan 3 dosya, tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, yapma veya sağlamadan 3 dosya olmak üzere toplam 9 ayrı suçtan 7 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs, Didim'de sahte kimlik ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN