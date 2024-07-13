Aydın\'da ağaç otomobile zarar verdi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrilerek zarar verdi. Kurtların kemirdiği ağacın devrildiği anda oradan gecen kimsenin olmaması ise sevindirdi.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan bir ağaç aniden büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobil ise zarar gördü. Ağacın kökünün kurtlar tarafından kemirilip çoğu bölümünün çürümesinden dolayı devrildiği öğrenilirken, devrilen ağacın kökünün çevresindeki kurtları görenler hayretler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafik akışına kapatırken, itfaiye ekipleri ise devrilen ağacı kesip otomobili kurtardı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, olayda yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN