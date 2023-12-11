Üzerine yanıcı madde döken şahıs kendini yaktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce eşinden ayrılan şahıs, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek intihar etti.

KENDİNİ YAKTI

Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam İ.B. (42) isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 HAFTA ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.