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Üzerine yanıcı madde döken şahıs kendini yaktı - Son Dakika
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Üzerine yanıcı madde döken şahıs kendini yaktı

Aydın'da bir hafta önce eşinden ayrılan İ.B. isimli şahıs, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek intihar etti.

Üzerine yanıcı madde döken şahıs kendini yaktı
11.12.2023 - 09:58,
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce eşinden ayrılan şahıs, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek intihar etti.

KENDİNİ YAKTI

Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam İ.B. (42) isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da Alkol Alan Şahıs Kendini Yakarak İntihar Etti

1 HAFTA ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: kimse kolay kolay canından vazgeçmez kim bilir ne aşılamaz sorunları vardı allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin Yanıtla 18 2

Karacasu, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine yanıcı madde döken şahıs kendini yaktı - Son Dakika


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