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Aydın'da alkol dozunu kaçıran şahıs balkonda sızdı, itfaiye yardıma koştu - Son Dakika
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Aydın'da alkol dozunu kaçıran şahıs balkonda sızdı, itfaiye yardıma koştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı alkol alan bir kişi, balkonda baygın halde bulununca itfaiye ekipleri yardıma koştu. İtfaiye ekipleri, merdiven kullanarak balkona ulaştı ve baygın haldeki kişiyi sedyeyle aşağı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın\'da alkol dozunu kaçıran şahıs balkonda sızdı, itfaiye yardıma koştu
12.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:20
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alkolün dozunu kaçıran şahıs balkonda sızınca, yardımına itfaiye koştu. Merdivenle balkona ulaşan itfaiye ekipleri her şeyden habersiz bir şekilde balkonda sızan şahsı sedye ile aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, 2252 Sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın üçüncü katında bir şahsın balkonda yatar vaziyette bulunduğunun ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona ulaştı. Yapılan kontrolde şahsın iddiaya göre aşırı alkollü olduğu ve balkonda sızıp kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye konulan şahıs aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Tüm bunlar olup biterken şahıs olup bitenden habersiz bir şekilde ambulansla Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisine başlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da alkol dozunu kaçıran şahıs balkonda sızdı, itfaiye yardıma koştu - Son Dakika


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