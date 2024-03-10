Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisine 'dur' ihtarında bulunan trafik polisini aracı ile sürükleyerek yaralanmasına neden olan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 1.66 promil alkollü olduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İstasyon Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan ekipler Y.A. idaresindeki 09 ALA 692 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini kovalayan polis memurunu da aracıyla sürükledi. Kısa süren kovalamacanın ardından araç ile birlikte yakalanan Y.A.'nın yapılan alkol testinde 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürüklenen polis memuru S.A. ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde S.A.'nın bileğinin kırıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da alkollü sürücü polisi sürükleyerek yaraladı - Son Dakika
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