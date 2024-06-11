Aydın'da Alkollü ve Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanan Şahsa Yüksek Para Cezası

3.Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 70 bin 964 TL idari para cezası uygulandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından Çine ilçesi Dutoluk Mahallesi'nde şüphe üzerine seyir halinde olan bir araç durduruldu. Yapılan kontrolde, araç sürücüsü R.B. isimli şahsın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu, hal ve hareketlerinde şüphelenilerek sağlık kuruluşunda yapılan testte ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Trafik Jandarması tarafından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 70 bin 964 TL trafik idari para cezası uygulandı. - AYDIN