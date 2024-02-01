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Aydın'da bulunan alzheimer hastası kadın yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Aydın'da bulunan alzheimer hastası kadın yakınlarına teslim edildi

Aydın\'da bulunan alzheimer hastası kadın yakınlarına teslim edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan alzheimer hastası bir kadın, jandarma ekipleri tarafından Çine ilçesindeki yakınlarına teslim edildi. Şevketiye mahallesinde bulunan kadının alzheimer hastası olduğu tespit edildi ve ailesine teslim edildi.

01.02.2024 12:53
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Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri aracılığı ile Çine ilçesindeki yakınlarına ulaşılarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şevketiye mahallesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alzheimer hastası bir kadının bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada şahsın alzheimer hastası N.E. (51) olduğu tespit edildi. Alzheimer hastası kadın Çine ilçesinde ikamet eden ailesine ulaşılarak ağabeyi E.E.'ye teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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