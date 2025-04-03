Aydın\'da Anten Tamircisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde anten tamiri için çıktığı 4 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen televizyon tamircisi hayatını kaybetti.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anten tamiri için 4 katlı binanın çatısına çıkan televizyon tamircisi Hasan Kandemir, dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Kandemir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kandemir'i düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kandemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kandemir'in ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN