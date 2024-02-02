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Aydın'da aranan 14 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da aranan 14 şahıs yakalandı

Aydın\'da aranan 14 şahıs yakalandı

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şubat ayının başında ise 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından aranan E.Ö. ve A.R. isimli şahıslar yakalandı.

02.02.2024 17:27
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 14 aranan şahsı polis tarafından yakalandı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şubat ayının ilk günlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK-191)" suçlarından dolayı aranan E.Ö. (16) ve A.R. (26) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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