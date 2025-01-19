Aydın'da Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Didim ve Nazilli'de hapis cezası olan şahıslar jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

19.01.2025 14:26
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Aydın'ın Didim ve Nazilli ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edilen bilgiye göre, Didim ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında Didim'in Akbük Mahallesi'nde 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. ile Nazilli'nin Ketendere Mahallesi'nde 'basit cinsel saldırı' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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