Aydın'da aranan şahsa operasyon: 2 motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da aranan şahsa operasyon: 2 motosiklet ele geçirildi

Aydın\'da aranan şahsa operasyon: 2 motosiklet ele geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 motosiklet ele geçirildi. Operasyon sonucunda, şase ve motor numarası kazınmış olan bir motosiklet ile plakası uyuşmayan bir motosiklet bulundu. Şase ve motor numarası olmayan motosiklet incelenmek üzere Kriminal Laburatuvarı'na gönderilirken, diğer motosiklet ise Yediemine teslim edildi.

16.05.2024 09:52
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aranan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki motosiklet ele geçirildi.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Malgaçeymir Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsa yönelik icra edilen faaliyet esnasında bir adet şase ve motor numarası kazınmış, plakası uyuşmayan motosiklet ile 1 adet motosiklet olmak üzere 2 adet motosiklet ele geçirildi. Şase ve motor numarası bulunmayan motosiklet incelenmek üzere Kriminal Laburatuvarı'na gönderileceği öğrenilirken, diğer motosiklet Yediemine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da aranan şahsa operasyon: 2 motosiklet ele geçirildi - Son Dakika

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