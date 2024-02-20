Aydın\'da asılsız kedi ihbarlarına tepki

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısında kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçerken, kedi yapılan dördüncü ihbarda da bulunamadı. Asılsız ihbarlar hakkında inceleme başlatılırken, vatandaşlar 'duyarsızlar' diyerek asılsız ihbarda bulunanlara tepki gösterdi.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1633 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında kedi sesi duyan vatandaşlar, mahsur kaldığı düşüncesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile çatıya çıkarak kediyi bulmaya çalıştı. Çatıda kedi olmaması üzerine ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, 4 gündür çatıda kedinin mahsur kaldığı yönünde ihbarların yapıldığı öğrenildi. 4 gündür aynı adresteki ihbarları değerlendiren ekipler, çatıdaki kediyi dördüncü ihbarda da bulamazken, vatandaşlar asılsız ihbarda bulunanlara tepki gösterdi. Ayrıca asılsız ihbarlar hakkında inceleme başlatıldı. - AYDIN