Aydın'da bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'da bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın\'da bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, elektrik panosu ve birkaç parça eşyanın tutuşması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlandı.

13.05.2024 21:24
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın asansör dairesinde bulunan elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın asansör dairesinde bulunan elektrik panosu ve bir kaç parça eşya henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Apartmanın çatısından kara dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev yangını ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gerçek ekipleri gelmesiyle ortaya çıktı. Hızla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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