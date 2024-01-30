Aydın\'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatısındaki bacadan düşen kurumlar atık malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2066 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısındaki bacadan düşen kurumlar atık malzemeleri tutuşturdu. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri teslim edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN