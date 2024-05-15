Aydın'da Bir Kişi Kafasından Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Bir Kişi Kafasından Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın\'da Bir Kişi Kafasından Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde bir kişi kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ağır durumda ve hayati tehlikesi bulunuyor. İnceleme ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

15.05.2024 15:34
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Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde bir kişi kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2172 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesinde Y.A.Y. isimli şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Y.A.Y.'yi bahçede kanlar içinde gören kız arkadaşı G.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Y.A.Y.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bölgeye yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı araştırma başlatırken, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

İddiaya göre, Y.A.Y'nin kız arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, sonrasında bahçede silahla kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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