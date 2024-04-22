Aydın\'da bir vatandaş bağ evinde ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaş bağ evinde ölü halde bulundu.
Olay, Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Barış Ökke, incir bahçesinde bulunan bağ evinin çatısında ölü halde bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ökke'nin iple kendini asarak hayatına son verdiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek, 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şüpheli, 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yakalandı. Şüpheli, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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