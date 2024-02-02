Aydın'da "çakar ışık" takanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 sürücü ceza yemekten kaçamadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Işıklı ve/veya sesli uyarı işaretleri veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması ve kullanılması'na yönelik trafik denetimi yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15 trafik jandarması timi ve 10 jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 98 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 610 araç ve bin 30 sürücü olmak üzere toplam 2 bin 631 sürücü ve araç kontrolü yapıldı. Denetim esnasında mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işaretleri veren cihazları mevzuata aykırı kullanan sürücü tespit edilmezken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 sürücüye idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Çakar Işık Kullanan Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika
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