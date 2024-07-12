Aydın\'da Çalınan 2 Buzağı Jandarma Tarafından Bulundu

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çalınan 2 buzağı jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Koçarlı ilçesi Çallı Mahallesi Fandalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait 2 adet büyükbaş hayvan, ormanlık alan içerisinden kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı araştırma sonucunda hayvanların M.Ö. isimli şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN