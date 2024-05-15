Aydın'da Çatı Onarımı Yapan Şahıs Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Çatı Onarımı Yapan Şahıs Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Çatı Onarımı Yapan Şahıs Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir besihanenin çatısını onaran Fatih Taç, bastığı malzemenin kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.05.2024 21:36
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir besihanede çatı onarım işi yapan şahıs bastığı çatı malzemesinin kırılması sonucu yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, kırsal Gödrenli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir besihanenin çatısını onaran Fatih Taç (40) bastığı malzemenin kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Taç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Taç'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan ve Köşk ilçesinde yaşadığı öğrenilen Taç'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, konuyla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Çatı Onarımı Yapan Şahıs Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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