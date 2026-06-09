Aydın\'da Çember-127 Operasyonu: 44 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çember-127 operasyonu kapsamında 44 kişi yakalandı.

İl genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 79 unsur ve 232 personel katıldı. Yakalanan şahıslardan 29'unun çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 15 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi. Hapis cezasıyla aranan şahıslardan 14'ünün 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 2'sinin 5-10 yıl ve 1'inin 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalananlar arasında uyuşturucu suçlarından aranan 8, hırsızlık suçlarından aranan 6, ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili suçlardan aranan 3, yağma suçundan aranan 2 ve diğer suçlardan aranan 10 kişi yer aldı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - AYDIN