Aydın\'da Çember-137 Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı

Aydın'da üç gün süren çalışmalarda 22 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik 81 unsur ve 241 personelin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Çember-137 operasyonu kapsamında toplam 22 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların 7'si 0-2 yıl, 6'sı 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl ve 1'i 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranmaktaydı. Suç türleri itibarıyla değerlendirildiğinde; 7'sinin uyuşturucu, 3'ünün hırsızlık, 1'inin taksirle ölüme neden olma, 1'inin yaralama, 1'inin yurt dışına çıkışa imkan sağlama suçlarından arandığı, 4'ünün çeşitli suçlardan, 5'inin ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi.