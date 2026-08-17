Aydın'da Çember-137 Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca 13-15 Ağustos'ta düzenlenen Çember-137 operasyonunda, 81 unsur ve 241 personelin katılımıyla 22 aranan şahıs yakalandı. Şahısların çoğunun uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.
Aydın'da üç gün süren çalışmalarda 22 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik 81 unsur ve 241 personelin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Çember-137 operasyonu kapsamında toplam 22 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahısların 7'si 0-2 yıl, 6'sı 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl ve 1'i 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranmaktaydı. Suç türleri itibarıyla değerlendirildiğinde; 7'sinin uyuşturucu, 3'ünün hırsızlık, 1'inin taksirle ölüme neden olma, 1'inin yaralama, 1'inin yurt dışına çıkışa imkan sağlama suçlarından arandığı, 4'ünün çeşitli suçlardan, 5'inin ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi.
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