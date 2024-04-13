Aydın\'da \'Çember-20\' Operasyonu: 24 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-20' operasyonunda 24 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Nisan 2024 tarihinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan Çember-20 operasyonu kapsamında 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında da; uyuşturucu suçundan 2, yaralama suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 2, diğer suçlardan aranan 4 ve ifadeye yönelik aranan 15 şahsın bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada, Erhan D. yönetimindeki araç, ters yöne giren motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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