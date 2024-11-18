Aydın'da Çember Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Çember Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Çember Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 32 kişi yakalandı, aranan suçluların çoğu uyuşturucu.

18.11.2024 12:03
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember operasyonunda 32 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER operasyonu kapsamında; (32) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (11) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (5) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs, ifadeye yönelik aranan 18 şahıs bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan 32 şahıs arasında, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, tehdit suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 20 şahsın olduğu belirlendi. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği aktarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Çember Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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