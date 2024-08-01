Aydın'da cezaevi firarisi motosikletle kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da cezaevi firarisi motosikletle kaçarken yakalandı

Aydın\'da cezaevi firarisi motosikletle kaçarken yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şüpheli, motosiklet ile kaçmaya çalışırken trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kısa süren kovalamaca sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.08.2024 22:50
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Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kısa süren kovalamaca sonunda trafik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ALF 315 plakalı motosiklet üzerinde Ö.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede şüpheli şahsı ve motosikleti aramaya başladı. Kısa sürede tespit edilen, uyuşturucu kullanma veya ticaretini yapma suçundan cezaevi firarisi Ö.Ç., ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efeler Mahallesi 2266 Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ilgili ekiplere teslim edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da cezaevi firarisi motosikletle kaçarken yakalandı - Son Dakika

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