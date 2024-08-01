Aydın\'da cezaevi firarisi motosikletle kaçarken yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kısa süren kovalamaca sonunda trafik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ALF 315 plakalı motosiklet üzerinde Ö.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede şüpheli şahsı ve motosikleti aramaya başladı. Kısa sürede tespit edilen, uyuşturucu kullanma veya ticaretini yapma suçundan cezaevi firarisi Ö.Ç., ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efeler Mahallesi 2266 Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ilgili ekiplere teslim edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN