Aydın'da Çift Cinayeti: Şüpheli İtiraf Etti
Aydın'da Çift Cinayeti: Şüpheli İtiraf Etti

Aydın\'da Çift Cinayeti: Şüpheli İtiraf Etti
20.02.2026 18:21
80 yaşındaki Çakaloğlu çiftinin cinayetini işleyen yabancı uyruklu şahıs suçunu kabul etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülen Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederken, şüpheli hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, 8 Şubat Pazar günü Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Turgut Çakaloğlu'nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu'nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Suçunu itiraf etti

Yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından yabancı uyruklu Ş.H. (39) isimli kişi şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.H. isimli şahsın emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Para için cinayet işledi iddiası

Sorgusunda Ş.H.'nin Turgut Çakaloğlu'ndan para istediği ancak olumsuz yanıt alınca önce Turgut Çakaloğlu'nu daha sonra üst kattan ses gelmesi üzerine evin ikinci katına çıkarak Nuran Çakaloğlu'nu bıçakla öldürerek cinayetleri işlediği bilgisine ulaşıldı.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Çift Cinayeti: Şüpheli İtiraf Etti - Son Dakika

18:21
SON DAKİKA: Aydın'da Çift Cinayeti: Şüpheli İtiraf Etti - Son Dakika
