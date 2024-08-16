Aydın'da çıkan yangın Muğla sınırlarına sıçradı - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangın Muğla sınırlarına sıçradı

Aydın\'da çıkan yangın Muğla sınırlarına sıçradı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırında bulunan bölge yetkililerini harekete geçirdi. Yangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı tedbirler alındı ve kontrol altında tutulması için çalışmalar devam ediyor.

16.08.2024 19:20
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde çıkan yangın, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırında bulunan bölge yetkililerini harekete geçirdi.

Yangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı. Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi'ne ivedilikle intikal ederek gerekli önlemler alan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, yangının Muğla sınırlarına yayılmaması için her türlü güvenlik önlemi alındığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çıkan yangın Muğla sınırlarına sıçradı - Son Dakika

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