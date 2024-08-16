Aydın\'da çıkan yangın Muğla sınırlarına sıçradı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde çıkan yangın, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırında bulunan bölge yetkililerini harekete geçirdi.

Yangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı. Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi'ne ivedilikle intikal ederek gerekli önlemler alan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, yangının Muğla sınırlarına yayılmaması için her türlü güvenlik önlemi alındığını belirtti. - MUĞLA