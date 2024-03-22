Aydın'da çıkan yangında yanmayan Kur'an-ı Kerimler ev sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangında yanmayan Kur'an-ı Kerimler ev sahibine teslim edildi

Aydın\'da çıkan yangında yanmayan Kur\'an-ı Kerimler ev sahibine teslim edildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.

22.03.2024 17:03  Güncelleme: 17:09
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde müstakil evde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar ilçesinde Aydın- Denizli Otoyol inşaatı şantiyesi yakınındaki müstakil evde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda ilk belirlemelere göre yanar vaziyetteki sobadan çıktığı öğrenilen yangına ilk olarak şantiyedeki işçiler müdahale ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tüm evi saran yangına müdahale ederek söndürdü.

"Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı"

Yangında ev tamamen yanarak eşyalar ile birlikte kullanılmaz hale geldi. İtfaiye erleri yangında alevlerden etkilenmeyen oda içindeki duvarda asılı iki adet Kur'an-ı Kerim'i alarak ev sahibi Hüseyin Kaplan'a teslim etti. Yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ise Allah'ın bir hikmeti olarak görenleri şaşırttı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yenipazar, İtfaiye, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çıkan yangında yanmayan Kur'an-ı Kerimler ev sahibine teslim edildi - Son Dakika

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