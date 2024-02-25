Aydın'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın\'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, adli makamlarca işlemlerinin ardından cezalandırılacak.

25.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde "Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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