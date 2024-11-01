Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı - Son Dakika
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Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı

Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kendisini asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üstünden çıkan 67 bin 350 lira nakit para ve 70 bin lira değerinde ziynet eşyasına el koyuldu.

01.11.2024 22:00  Güncelleme: 22:10
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kendisini asker olarak tanıtıp yaklaşıp 140 bin liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılık şüphelisi, Bozdoğan emniyetinin takip ve kovalamacası sonucu yakalandı.

HEM DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI HEM DARBETTİ


Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelesine devam ediyor. Emniyet güçleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis ekipleri şahsın eşkalini tespit edip bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekipler eşkali alınan şahsı tespit edip, metrelerce kovalayıp yakaladı. Şahsın üst aramasında 4 deste halinde 67 bin 350 lira nakit para ve 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.A. isimli dolandırıcının kendisini asker olarak tanıtıp, vatandaşı dolandırmaya çalışıp, darp ederek gasp olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı

Dolandırıcının aldığı paralar ve ziynet eşyaları savcılık talimatının ardından sahibine teslim edilirken, A.A. isimli şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Politika, Bozdoğan, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • k K:
    3 sene önce o ilçede arabamın içinde gece uyurken biri bayıltıcı bir spiral sıkmış camdan beni soydular param telefonlarım hepsini çaldılar. şikayette bulundum hiçbir cevap yok daha 3 senedir. 7 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Güzel Taktik Ama Yemezler 1 0 Yanıtla
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