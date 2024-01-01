 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör de gözaltına alındı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan ticari taksi, binek araç ve zodiak bot ve motoru ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı
01.01.2024 - 12:45,
Abone Ol

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalarda, ilçede faaliyet gösteren bir konaklama yerine ticari taksi ve binek araçlar ile getirilen düzensiz göçmenler tespit edilerek takip edilmeye başlandı. Konaklama merkezinden araçlar ile Didim'de bulunan bir koydan yasa dışı olarak yurt dışına çıkmak için deniz kenarında bota bindikleri esnada 2 organizatör ve 22 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı. Konaklama merkezinde yapılan aramada ise 1 organizatör ve 15 düzensiz göçmen de yakalanırken, devamında yapılan araştırmada 1 organizatör daha Didim ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Operasyonda yakalanan; A.A., Y.E.D., S.S. ve C.A. isimli 4 organizatör ve 39 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçılığında kullanılan ticari taksi, binek araç ve zodiak bot ve motoru ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Göçmen, Didim, Aydın, Göçmen Kaçakçılığı, Soruşturma, Gözaltı, Trafik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:28:57. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement