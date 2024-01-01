Aydın\'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalarda, ilçede faaliyet gösteren bir konaklama yerine ticari taksi ve binek araçlar ile getirilen düzensiz göçmenler tespit edilerek takip edilmeye başlandı. Konaklama merkezinden araçlar ile Didim'de bulunan bir koydan yasa dışı olarak yurt dışına çıkmak için deniz kenarında bota bindikleri esnada 2 organizatör ve 22 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı. Konaklama merkezinde yapılan aramada ise 1 organizatör ve 15 düzensiz göçmen de yakalanırken, devamında yapılan araştırmada 1 organizatör daha Didim ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Operasyonda yakalanan; A.A., Y.E.D., S.S. ve C.A. isimli 4 organizatör ve 39 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçılığında kullanılan ticari taksi, binek araç ve zodiak bot ve motoru ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN