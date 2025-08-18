Aydın'da Ekmek Fırınında Yangın Paniği - Son Dakika
Aydın'da Ekmek Fırınında Yangın Paniği

18.08.2025 16:38  Güncelleme: 16:40
Nazilli'de bir ekmek fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak fırın kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, fırın kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arslanlı Mahallesi 3129 sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fırında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler büyümeden söndürülürken, ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

