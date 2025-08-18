Aydın\'da Ekmek Fırınında Yangın Paniği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, fırın kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arslanlı Mahallesi 3129 sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fırında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler büyümeden söndürülürken, ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN