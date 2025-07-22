Aydın'da Elektrik Panosunda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aydın'da Elektrik Panosunda Yangın

Aydın\'da Elektrik Panosunda Yangın
22.07.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaldırımda çıkan elektrik pano yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1983 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde bulunan bir elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallede elektrik kesintisi yaşayan ve panodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Pano yangını sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri soğutma çalışmalarının ardından teknik inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Efeler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Elektrik Panosunda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Fenerbahçe’de Granit Xhaka için yeni hamle Rakip Sunderland Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Sünger yüklü tır alev alev yandı Sünger yüklü tır alev alev yandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim

17:43
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
17:36
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
23:18
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
23:14
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
23:10
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu
Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
23:10
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
23:04
İrfan Can Kahveci’nin transferinde sürpriz Herkes Beşiktaş derken Rennes
İrfan Can Kahveci'nin transferinde sürpriz! Herkes Beşiktaş derken Rennes
22:58
Ordu’da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
Ordu'da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
22:57
Lucas Torreira kendisini Galatasaray’a getiren futbolcuyu itiraf etti
Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti
22:48
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters’tan sonra Beşiktaş’a yeni sağ bek Milan’dan
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters'tan sonra Beşiktaş'a yeni sağ bek Milan'dan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 18:08:13. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Elektrik Panosunda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.