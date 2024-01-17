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Aydın'da FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.F.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleşen operasyonla şahıs yakalandı.

Aydın\'da FETÖ/PDY üyesi yakalandı
17.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:39
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 yıl 9 ay aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Nazilli çatı yapılanması davasında çıkan karar sonucu aranan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.D. isimli şahıs Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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