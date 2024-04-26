Aydın'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Aydın\'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Işıklar Mahallesi'nde aranan A.Ç. isimli şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

26.04.2024 11:24
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar sürüyor. Işıklar Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Terör Örgütü Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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