Aydın\'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar sürüyor. Işıklar Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Terör Örgütü Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
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