 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Firari 2 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Firari 2 Suçlu Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 firari kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan D.K. ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da Firari 2 Suçlu Yakalandı
06.01.2024 - 19:52,
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 firari kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ortak operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre çeşitli hırsızlık suçlarından 13 ayrı olaydan aranması olan ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ile yine çeşitli hırsızlık suçlarından toplamda 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. Yeşil Mahalle'de yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Büro, Narkotik, Nazilli, Aydın, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Firari 2 Suçlu Yakalandı - Son Dakika


20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor

Son Dakika
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 21:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Firari 2 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement